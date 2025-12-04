Газета
Правительство продлило разрешение «Герофарму» на выпуск аналогов оземпика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает компании «Герофарм» до 31 декабря 2026 г. использовать изобретения, охраняемые патентами, которые принадлежат датской Novo Nordisk. Об этом говорится в соответствующем документе. 

Целью такого решение названо обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид». 

Распоряжение вступит в силу 1 января 2026 г.

В мае кабмин продлил  действие разрешения для компании «Герофарм» на выпуск в стране препаратов на основе семаглутида до конца 2025 г. Уточнялось, что решение принято без согласия Novo Nordisk для «обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами».

Правительство России разрешило «Герофарму» и «Промомеду» выпускать аналоги оземпика без согласия датского производителя в конце 2023 г. Разрешение было выдано на год. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».

