Правительство продлило разрешение «Герофарму» на выпуск аналогов оземпика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое разрешает компании «Герофарм» до 31 декабря 2026 г. использовать изобретения, охраняемые патентами, которые принадлежат датской Novo Nordisk. Об этом говорится в соответствующем документе.
Целью такого решение названо обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием «Семаглутид».
Распоряжение вступит в силу 1 января 2026 г.
В мае кабмин продлил действие разрешения для компании «Герофарм» на выпуск в стране препаратов на основе семаглутида до конца 2025 г. Уточнялось, что решение принято без согласия Novo Nordisk для «обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами».