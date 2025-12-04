Правительство продлило разрешение «Герофарму» на выпуск аналогов оземпика

Правительство России разрешило «Герофарму» и «Промомеду» выпускать аналоги оземпика без согласия датского производителя в конце 2023 г. Разрешение было выдано на год. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».