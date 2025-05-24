«Герофарму» продлили разрешение на выпуск аналогов «оземпика» до конца года

«Оземпик» предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год).