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«Герофарму» продлили разрешение на выпуск аналогов «оземпика» до конца года

Ведомости

Кабмин продлил до конца 2025 г. действие разрешения для компании «Герофарм» на выпуск в стране препаратов на основе семаглутида, защищенных патентами датской Novo Nordisk. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что решение принято без согласия Novo Nordisk для «обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами». 

Правительство России разрешило «Герофарм» и «Промомед» выпускать аналоги «оземпика» без согласия датского производителя в конце 2023 г. Разрешение было выдано на год. В ноябре 2024 г. принудительную лицензию на семаглутид получила также компания «ПСК Фарма».

«Оземпик» предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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