«Герофарму» продлили разрешение на выпуск аналогов «оземпика» до конца года
Кабмин продлил до конца 2025 г. действие разрешения для компании «Герофарм» на выпуск в стране препаратов на основе семаглутида, защищенных патентами датской Novo Nordisk. Распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что решение принято без согласия Novo Nordisk для «обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами».
«Оземпик» предназначен для лечения сахарного диабета II типа. Он был защищен патентом датской Novo Nordisk до 2035 г., но в ноябре 2022 г. фармкомпания сообщила Росздравнадзору о планируемом прекращении его поставок в Россию (по закону уведомление необходимо сделать не менее чем за год).