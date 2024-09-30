Изначально препарат был разработан для лечения сахарного диабета второго типа. Но исследования показывают, что он корректирует метаболические параметры, такие как уровень холестерина и триглицеридов, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как любой препарат, «Оземпик» требует комплексного подхода к лечению, включая изменения в образе жизни, диету и физическую активность. Это делает его более эффективным инструментом в руках тех, кто готов изменить свои привычки.