«Оземпик» для похудения: что за препарат и для чего нуженОсобенности лекарства, показания к применению, побочные действия и аналоги
В последние годы «Оземпик» – одно из самых популярных средств для быстрого похудения. В этой статье разберем, для чего применяется зарубежный препарат, насколько он эффективен и какие существуют противопоказания.
«Оземпик»: что это и может ли помочь при похудении
«Оземпик» – торговое название препарата, разработанного датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Он содержит активное вещество «семаглутид», которое имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП1 быстро распадается, а вот его аналог – тот самый семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови.
«Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод», – поясняет врач-эндокринолог, диетолог Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Анастасия Павлюк-Павлюченко.
Изначально препарат был разработан для лечения сахарного диабета второго типа. Но исследования показывают, что он корректирует метаболические параметры, такие как уровень холестерина и триглицеридов, что, в свою очередь, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Как любой препарат, «Оземпик» требует комплексного подхода к лечению, включая изменения в образе жизни, диету и физическую активность. Это делает его более эффективным инструментом в руках тех, кто готов изменить свои привычки.
Несмотря на положительные результаты, стоит учитывать индивидуальные особенности организма. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому важно проводить оценку эффективности под контролем врача, чтобы достичь наилучших результатов.
Почему «Оземпик» рецептурное лекарство и какой врач его может выписать
«Оземпик» необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям. Анастасия Павлюк-Павлюченко обращает внимание на важный момент – у семаглутида есть побочные эффекты: тошнота, рвота, вздутие, запоры и слабость. С такими симптомами часто сталкиваются на первых неделях приема препарата, а дальше организм адаптируется.
Лекарства на основе семаглутида не подходят для лиц младше 18 лет, беременных и кормящих женщин. Также средство противопоказано людям с панкреатитом, почечной недостаточностью, сахарным диабетом 1 типа и т. д. Перед употреблением таких препаратов нужна консультация врача.
Недавние исследования американских врачей подтверждают среди выявленных побочных эффектов «Оземпика» повышенный риск возникновения панкреатита, гастропареза и кишечной непроходимости.
Важно, чтобы пациент имел регулярный контакт с врачом, который будет контролировать его состояние и корректировать дозировку в зависимости от реакции организма на лечение. Специалист, в частности эндокринолог, также может провести дополнительные обследования, чтобы исключить противопоказания к применению препарата.
Лекарство в борьбе с сахарным диабетом второго типа
«Оземпик» активно применяется и по своему прямому назначению – для лечения сахарного диабета второго типа. Он помогает снижать уровень сахара в крови, что является ключевым аспектом контроля этого заболевания.
В 2021 г. семаглутид был признан эффективным средством для снижения массы тела у людей, страдающих ожирением. Данные о клиническом испытании лекарства были опубликованы в New England Journal of Medicine. Треть участников исследования потеряли около 20% веса. При этом, в отличие от других подобных препаратов, он крайне редко вызывал побочные эффекты.
«Оземпик» вводится подкожно один раз в неделю, лечение длится от года и дольше – все зависит от конкретного случая.
Сколько стоит «Оземпик» в России
В марте 2023 г. компания Novo Nordisk прекратила поставки «Оземпика» в Россию, приобрести его сейчас можно в основном в интернет-аптеках. Средняя цена одной упаковки составляет около 16 000–19 000 руб. и, как правило, рассчитана на месяц использования (в зависимости от принимаемой дозировки).
6 октябре 2023 г. Минздрав России выдал «Герофарму» регистрационное удостоверение на первый дженерик «Оземпика» препарат «Семавик», а 17 октября – на второй аналог от «Промомеда» – «Квисенту». В декабре 2023 г. правительство РФ было вынуждено выдать принудительную лицензию на лекарства с действующим веществом семаглутид, чтобы фармкомпании могли использовать российские патенты на средства без согласия правообладателя – датской Novo Nordisk. Стоимость «Квисенты» составляет 4200 до 5500 руб., «Семавика» – от 5200 до 5800 руб.
Отзывы о приеме препарата
Многие пользователи отмечают его эффективность в снижении веса, а также улучшение контроля уровня сахара в крови, но есть и негативные комментарии, связанные с побочными эффектами. Некоторые применявшие «Оземпик» пациенты сообщают о таких симптомах, как тошнота, рвота и головные боли, также они сообщают о резком наборе веса после отмены препарата.
«Мы должны понимать, что один только препарат не сможет помочь в похудении, должна быть проделана колоссальная работа, прежде всего это модификация образа жизни. Правильное питание, увеличение физических нагрузок, в отдельных случаях работа с психологом. Те, кто справляются с этой сложной задачей, видят эффект от своих трудов и надолго сохраняют результат», – заключает Павлюк-Павлюченко.