«Уралхим» договорился с компаниями из Индии о строительстве завода карбамида
Предполагаемая мощность завода составит порядка от 1,8 до 2 млн т продукции. Основой для совместного предприятия являются поставки аммиака АО «Тольяттиазот» и финансирование проекта индийскими компаниями до начала коммерческой эксплуатации, следует из сообщения.
Соглашение было подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.
«Ведомости» писали в августе, что на мировом рынке произошел резкий рост цен на карбамид – одного из ключевых азотных удобрений. Тогда экспортная цена на карбамид из России достигла максимума с конца 2022 г.
Рост цен был обусловлен рядом геополитических и региональных факторов, указывали аналитики Metals & Mining Intelligence (MMI). В частности, из-за ирано-израильского конфликта были временно остановлены производственные мощности в Иране и Египте, на которые приходится более 20% мирового производства карбамида.