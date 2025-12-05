Газета
Главная / Бизнес /

«Уралхим» договорился с компаниями из Индии о строительстве завода карбамида

Ведомости

Российский «Уралхим» подписал меморандум о взаимопонимании с рядом индийских компаний о строительстве завода карбамида в РФ. Об этом сообщили в компании.

Предполагаемая мощность завода составит порядка от 1,8 до 2 млн т продукции. Основой для совместного предприятия являются поставки аммиака АО «Тольяттиазот» и финансирование проекта индийскими компаниями до начала коммерческой эксплуатации, следует из сообщения.

Соглашение было подписано в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Нью-Дели.

«Ведомости» писали в августе, что на мировом рынке произошел резкий рост цен на карбамид – одного из ключевых азотных удобрений. Тогда экспортная цена на карбамид из России достигла максимума с конца 2022 г.

Рост цен был обусловлен рядом геополитических и региональных факторов, указывали аналитики Metals & Mining Intelligence (MMI). В частности, из-за ирано-израильского конфликта были временно остановлены производственные мощности в Иране и Египте, на которые приходится более 20% мирового производства карбамида.

