Swarovski подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России
Австрийская Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС.
Ювелирная компания подала заявку на регистрацию знака 1 декабря 2025 г. из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг, в частности очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.
В марте 2022 г. Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине для покупателей из России на фоне начала спецоперации и введения санкций против страны. Компания также закрыла 12 магазинов в стране. В июне 2023 г. генеральный директор Swarovski Алексис Назард заявил, что компания завершила полный уход с российского рынка.