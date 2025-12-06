Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Swarovski подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России

Ведомости

Австрийская Swarovski подала заявку в Роспатент на регистрацию одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ювелирная компания подала заявку на регистрацию знака 1 декабря 2025 г. из Лихтенштейна. Товарный знак регистрируется по четырем классам международной классификации товаров и услуг, в частности очки, аксессуары, наручные часы и елочные украшения.

В марте 2022 г. Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине для покупателей из России на фоне начала спецоперации и введения санкций против страны. Компания также закрыла 12 магазинов в стране. В июне 2023 г. генеральный директор Swarovski Алексис Назард заявил, что компания завершила полный уход с российского рынка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её