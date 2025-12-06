Swarovski подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака в России

В марте 2022 г. Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине для покупателей из России на фоне начала спецоперации и введения санкций против страны. Компания также закрыла 12 магазинов в стране. В июне 2023 г. генеральный директор Swarovski Алексис Назард заявил, что компания завершила полный уход с российского рынка.