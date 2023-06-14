Гендиректор Swarovski сообщил о завершении ухода компании из России
Австрийская Swarovski завершила уход с российского рынка, сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на гендиректора ювелирной компании Алексиса Назарда.
«По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился», – указано в сообщении (цитата по ТАСС).
4 марта 2022 г. Swarovski приостановила продажи в интернет-магазине для покупателей из России на фоне начала спецоперации и последовавших ограничений.
9 марта текущего года Назард анонсировал полный уход компании из России, не назвав конкретные сроки.