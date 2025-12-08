Шувалов призвал продолжать поддержку российского экспорта
В России необходимо продолжать поддерживать экспортеров, чтобы они могли в полной мере реализовать свой потенциал и в условиях санкций, и после их возможной отмены, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал и в рамках существующих ограничений и санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно, отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать», – подчеркнул он.
Шувалов отметил, что со стороны предпринимателей также существует запрос на свежие инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса.
8 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что за последние три года ВВП России показал рост почти на 10%, несмотря на санкционное давление. При этом «Ведомости» писали, что итоговая динамика ВВП по результатам 2025 г. может снизиться относительно официальных прогнозов. Аналитики рассказали, что в числе ключевых рисков – жесткая денежно-кредитная политика, укрепившийся рубль, низкие цены на нефть и санкционное давление, влияющее на экспорт.