Шувалов призвал продолжать поддержку российского экспорта

8 декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин говорил, что за последние три года ВВП России показал рост почти на 10%, несмотря на санкционное давление. При этом «Ведомости» писали, что итоговая динамика ВВП по результатам 2025 г. может снизиться относительно официальных прогнозов. Аналитики рассказали, что в числе ключевых рисков – жесткая денежно-кредитная политика, укрепившийся рубль, низкие цены на нефть и санкционное давление, влияющее на экспорт.