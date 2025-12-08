Мишустин: рост ВВП России за три года составил почти 10%

«Ведомости» писали, что итоговая динамика ВВП по результатам текущего года может оказаться ниже официальных прогнозов. Эксперты расходятся в оценках перспектив экономики в IV квартале. Прогнозы варьируются от снижения показателя на 0,8% до его роста на 1,7% в годовом выражении. В числе ключевых рисков аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику, укрепившийся рубль, низкие цены на нефть и санкционное давление, влияющее на экспорт.