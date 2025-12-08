Мишустин: рост ВВП России за три года составил почти 10%
За последние три года ВВП России показал рост почти на 10%, несмотря на санкционное давление. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.
«Ведомости» писали, что итоговая динамика ВВП по результатам текущего года может оказаться ниже официальных прогнозов. Эксперты расходятся в оценках перспектив экономики в IV квартале. Прогнозы варьируются от снижения показателя на 0,8% до его роста на 1,7% в годовом выражении. В числе ключевых рисков аналитики называют жесткую денежно-кредитную политику, укрепившийся рубль, низкие цены на нефть и санкционное давление, влияющее на экспорт.
Министр экономического развития Максим Решетников 4 декабря отмечал, что текущий уровень годовой инфляции в России значительно ниже прогнозного значения в 6,8%. По его оценке, фактическая инфляция пока остается существенно ниже ожидаемой. Комментируя ускорение роста ВВП в октябре, он добавил, что это может быть связано с разовыми факторами и делать выводы о смене экономического тренда преждевременно.