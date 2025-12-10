«Лента» купит контрольную долю в одной из крупнейших сетей Дальнего Востока

Основным покупателем продукции «Земун» является «Лента». Советник корпоративной практики Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев говорил «Ведомостям», что одной из причин, почему бизнес ритейлера приобретается не напрямую, является заинтересованность покупателя в сокрытии на данном этапе информации о своих бенефициарах или в защите от санкционных рисков.