«Лента» купит контрольную долю в одной из крупнейших сетей Дальнего Востока

Ведомости

МКПАО «Лента» покупает контрольную долю в торговой сети «Реми» – одного из крупнейших дальневосточных ритейлеров. Это следует из сообщения в центре раскрытия корпоративной информации.

Группа намерена объявить о завершении оформления стратегического партнерства с ГК «Реми». В рамках совершенной сделки к «Ленте» перейдут 67% долей «Реми». 

Сеть «Реми» объединяет супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры под брендами «Реми», «Ремисити» и «Экономыч».

В августе «Известия» со ссылкой на источники писали, что «Лента» (принадлежит «Севергрупп») рассматривает возможность покупки «О’кей». В октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство компании «Земун» о приобретении 99% в уставном капитале ООО «РБФ ритейл». Эта фирма за счет этой сделки получит косвенный контроль над 99,56% ООО «О’кей», которое управляет сетью одноименных гипермаркетов.

Основным покупателем продукции «Земун» является «Лента». Советник корпоративной практики Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Антон Новосельцев говорил «Ведомостям», что одной из причин, почему бизнес ритейлера приобретается не напрямую, является заинтересованность покупателя в сокрытии на данном этапе информации о своих бенефициарах или в защите от санкционных рисков.

