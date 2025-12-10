США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» до 17 января
Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) продлило лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH – структуры, объединяющей зарубежные активы компании. Об этом говорится в сообщении ведомства.
OFAC минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». После этого компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.
25 ноября OFAC разрешило венгерской компании MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 г. Согласно документу, MOL может заключать сделки с «Лукойлом» и его трейдинговой компанией Litasco для покупки нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».
Министерство финансов США 4 декабря разрешило проведение операций с «Лукойлом», которые требуются для обслуживания и ликвидации автозаправочных станций за пределами РФ, до 29 апреля 2026 г. Согласно лицензии, операции могут осуществляться с компанией Lukoil International и ее дочерними структурами, включая те, что находятся в США. Документ охватывает действия, связанные с покупкой товаров и услуг, а также техническим обслуживанием, эксплуатацией и ликвидацией физических автозаправочных станций за пределами России.