США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» до 17 января

Министерство финансов США 4 декабря разрешило проведение операций с «Лукойлом», которые требуются для обслуживания и ликвидации автозаправочных станций за пределами РФ, до 29 апреля 2026 г. Согласно лицензии, операции могут осуществляться с компанией Lukoil International и ее дочерними структурами, включая те, что находятся в США. Документ охватывает действия, связанные с покупкой товаров и услуг, а также техническим обслуживанием, эксплуатацией и ликвидацией физических автозаправочных станций за пределами России.