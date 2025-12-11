Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ
Компания зарегистрировала товарные знаки Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Заявки на их регистрацию были поданы в службу в марте 2025 г. и ноябре 2024 г. из Японии. Знаки регистрируются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг, который включает различные виды автомобилей.
Действие товарных знаков Alphard и Celica истечет 31 марта 2035 г., Carina – 18 марта 2035 г., Vellfire – 5 ноября 2034 г.
23 ноября стало известно, что Toyota с 2022 г. подала в Роспатент 86 заявок на регистрацию товарных знаков в России. На тот момент из всех поданных заявок было зарегистрировано 12 знаков.
Корпорация заморозила свою деятельность в стране в начале 2022 г. Производитель сообщил о приостановке сборки автомобилей на петербургском предприятии в сентябре того же года. Завод мощностью 100 000 машин в год выпускал модели Camry и RAV4.
19 сентября 2025 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил «Ведомостям», что на бывшем заводе Toyota в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник, знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в следующем году запустят выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.