Toyota зарегистрировала четыре товарных знака в РФ

19 сентября 2025 г. вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил «Ведомостям», что на бывшем заводе Toyota в городе в 2026 г. перезапустят производство автомобилей. Источник, знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в следующем году запустят выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.