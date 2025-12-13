Газета
В российских самолетах может появиться интернет

Росавиация в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатывает с производителями оснащение российских самолетов специальными терминалами, которые позволят предоставлять пассажирам услуги интернета на борту. Об этом заявил ТАСС глава агентства Дмитрий Ядров.

Ядров уточнил, что эту задачу решает аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «Икс холдинг»). По его словам, Росавиация сопровождает проект с точки зрения сертификационных процедур, так как терминал должен соответствовать определенным требованиям. В связи с этим доработки могут коснуться конструкции самолета.

На вопрос, должен ли быть интернет бесплатным на борту, глава ведомства ответил, что необходимо «коммерцию считать».

Интернет в самолетах России может появиться в 2027-2028 годах

Общество

2 июня заместитель гендиректора компании «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов сообщил, что пассажиры российских самолетов смогут начать пользоваться интернетом в 2027–2028 гг. Появление сервиса возможно через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки от аэрокосмической компании, которая завершится в 2027 г.

В апреле генеральный директор «Икс холдинга» Алексей Шелобков говорил, что «Бюро 1440» начало разработку WiFi-терминалов для самолетов SJ-100, МС-21 и Ту-214. Они позволят обеспечить подключение к спутниковому интернету на протяжении всего полета.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») тогда подтвердили, что находятся в контакте с «Бюро 1440». Представитель компании отметил, что это важное направление для повышения комфорта пассажиров.

