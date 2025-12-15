Для предпринимателей запустили «горячую линию» по налоговой реформе

28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 г. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется. Закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г.