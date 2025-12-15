Для предпринимателей запустили «горячую линию» по налоговой реформе
Предприниматели получат возможность проконсультироваться с бухгалтерами «Точка банка», позвонив по горячей линии (8 (800) 5000-88-7). Она будет работать до 26 декабря включительно и после новогодних каникул в следующем году, сообщила компания.
Специалисты помогут предпринимателям изучить обновленные лимиты по упрощенной системе налогообложения (УСН), а также особенности автоматизированной УСН и налога на добавленную стоимость (НДС). Компания выяснила, что только 32% бизнесменов в России знают о налоговой реформе. Аналитики отметили, что 52% из этих людей слышали об изменениях, но не знают деталей.
«Повышение НДС и снижение порога доходов на УСН и патенте для его уплаты стало серьёзным вызовом для предпринимателей в конце 2025 г. Мы как банк, работающий исключительно с бизнесом, замечаем сложности и опасения при выборе системы налогообложения, ставки и подачи новых видов отчётности», – сказал руководитель сервиса «Онлайн-бухгалтерия» и ЭДО от «Точка банка» Даниил Смирнов.
28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 г. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется. Закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г.
9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет понимания, на протяжении какого времени НДС может оставаться на уровне 22%. По его словам, это решение обосновано и необходимо, Минфин России сделал все прогнозы по этому вопросу.