Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Кремль: понимания о возможных временных сроках повышения НДС нет

Ведомости

В Кремле нет понимания, на протяжении какого времени НДС может оставаться на уровне 22%, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас это решение, которое принято, оно обосновано, оно необходимо. Все оценки Минфином даны, все прогнозы сделаны», – сказал представитель Кремля.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 г. Льготная ставка в 10% для социально значимых товаров сохраняется. Закон предусматривает поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором компании обязаны уплачивать НДС: до 20 млн руб. в 2026 г., до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г. Сначала предполагалось снизить порог сразу до 10 млн руб. Госдума одобрила документ 20 ноября.

8 декабря Путин на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию призвал следить за тем, чтобы повышение НДС не привело к уходу предпринимателей в теневой сектор.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её