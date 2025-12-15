Газета
Кабмин рассматривает продление ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

Правительство России обсуждает продление ограничения на экспорт бензина и дизтоплива из РФ до февраля включительно. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источники.

11 декабря министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что кабмин рассматривает возможность снятия полного запрета экспорта бензина и частичного по дизельному топливу для непроизводителей. Он отмечал, что решение будет принято исходя из состояния рынка. По словам Цивилева, текущая ситуация на рынке стабильна, в частности за счет мер, которые ранее приняло правительство.

30 сентября кабмин продлил временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретило вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива.

