Кабмин рассматривает продление ограничения на экспорт бензина и дизтоплива

11 декабря министр энергетики РФ Сергей Цивилев говорил, что кабмин рассматривает возможность снятия полного запрета экспорта бензина и частичного по дизельному топливу для непроизводителей. Он отмечал, что решение будет принято исходя из состояния рынка. По словам Цивилева, текущая ситуация на рынке стабильна, в частности за счет мер, которые ранее приняло правительство.