Правительство рассматривает возможность снять запрет на экспорт бензина
Правительство России рассматривает возможность снятия полного запрета экспорта бензина и частичного по дизельному топливу для непроизводителей. Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев, передает ТАСС.
По его словам, решение будет принято исходя из состояния рынка. Цивилев заявил, что текущая ситуация на рынке стабильна, в частности за счет мер, которые ранее принял кабмин.
30 сентября правительство продлило временный запрет на экспорт бензина для экспортеров и запретило вывоз за рубеж дизельного топлива, судового топлива и других газойлей до конца 2025 г. Исключением стали прямые поставки, которые совершают непосредственные производители топлива.
15 октября Цивилев рассказал о решении кабмина обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой стал перенос плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.
По данным Минэкономразвития, за неделю со 2 по 8 декабря инфляция в России составила 0,05% против 0,04% на предыдущей неделе. Цены на бензин снизились на 0,18%, рост стоимости дизельного топлива замедлился до 0,1%.