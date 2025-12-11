Правительство рассматривает возможность снять запрет на экспорт бензина

15 октября Цивилев рассказал о решении кабмина обнулить импортные пошлины на нефтепродукты до середины 2026 г. в качестве меры по стабилизации топливного рынка. Еще одной мерой стал перенос плановых ремонтов НПЗ на более поздние сроки.