Недельная инфляция в России составила 0,05%

В сегменте непродовольственных товаров за указанный период цены снизились на 0,01%. Наблюдалось снижение цен на электро- и бытовую технику (-0,4%), а также на одежду (-0,1%). Легковые автомобили демонстрируют рост цен на 0,11%: стоимость отечественных автомобилей осталась на прежнем уровне, в то время как иномарки подорожали на 0,19%. Продолжается снижение цен на бензин (-0,18%), при этом рост стоимости дизельного топлива замедлился до 0,1%.