Недельная инфляция в России составила 0,05%
За неделю со 2 по 8 декабря инфляция в России составила 0,05% против 0,04% неделей ранее. Это следует из данных Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров наблюдается умеренный рост цен, составивший 0,07%. Цены на овощи и фрукты снизились на 0,1%. Снижение цен также зафиксировано на помидоры (-3,8%), картофель (до 0,3%) и бананы (-0,2%). На остальные продукты питания рост цен составил 0,1%. Продолжилось удешевление сливочного масла (-0,1%) и сахара (-0,7%). Цены на мясо птицы снизились (-0,1%), свинина также продолжила дешеветь (-0,4%). Рост цен на говядину остался на уровне предыдущей недели (0,2%). Цены на баранину, яйца, макароны и крупы не изменились.
В сегменте непродовольственных товаров за указанный период цены снизились на 0,01%. Наблюдалось снижение цен на электро- и бытовую технику (-0,4%), а также на одежду (-0,1%). Легковые автомобили демонстрируют рост цен на 0,11%: стоимость отечественных автомобилей осталась на прежнем уровне, в то время как иномарки подорожали на 0,19%. Продолжается снижение цен на бензин (-0,18%), при этом рост стоимости дизельного топлива замедлился до 0,1%.
В сегменте наблюдаемых услуг было зафиксировано снижение темпов роста цен до 0,13%. Цены на услуги гостиниц остались на уровне прошлой недели (0,1%), в то время как рост цен на услуги санаториев замедлился до 0,3%. Бытовые услуги показали рост на 0,4%, а стоимость восстановления зуба пломбой осталась на уровне прошлой недели (0,1%).
В целом в ноябре 2025 г., по данным Росстата, на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,42%, с поправкой на сезонность замедление было на уровне 0,05% SA.
10 декабря аналитики Банка России понизили прогноз по инфляции и росту ВВП на 2025 г. Инфляцию ожидают на уровне 6,3% (-0,3 п. п. к октябрьскому опросу). В 2026 г. прогноз по инфляции сохранили на уровне 5,1%. В 2027 г. инфляция может вернуться к 4% и сохраниться на этом уровне, считают они.