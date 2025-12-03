Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%
Инфляция на неделе с 25 ноября по 1 декабря замедлилась до 0,04%. Это следует из данных Минэкономразвития РФ.
В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06% н/н, на плодоовощную продукцию – до 0,8% н/н. Снизилась стоимость помидоров (-1,0%), молочной продукции (-0,1%), масла сливочного (-0,3%), сахара (-0,7%), макарон и круп (-0,2%), а также свинины (-0,2%). Темпы роста цен на говядину снизились до 0,2%, на огурцы – до 3,9%.
Цены на непродовольственные товары снизились на 0,03%. На неделе дешевели электро- и бытовые приборы (-0,2%), одежда (-0,04%) и обувь (-0,1%). Стоимость автомобилей выросла на 0,04%, цены на отечественные автомобили сохранились на уровне прошлой недели, на иномарки – замедлились до 0,07%.
Снизилась цена на бензин (-0,26%), темпы рост цен на дизельное топливо замедлились до 0,4%. В сегменте наблюдаемых услуг темпы роста цен составили 0,14% неделя к неделе. Рост цен на гостиницы замедлился до 0,1%, на бытовые услуги – до 0,2%.
В ноябре Банк России прогнозировал достижение инфляции в 4% ко второй половине 2026 г. В течение следующего года годовая инфляция ожидается на уровне 4–5%. По данным ЦБ, экономическая ситуация в РФ развивалась по прогнозу регулятора, а жесткие денежно-кредитные условия продолжали сдерживать инфляционное давление.
2 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России снизилась до 7%, а к концу года составит ниже 6%.