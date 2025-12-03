Недельная инфляция в России замедлилась до 0,04%

В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06% н/н, на плодоовощную продукцию – до 0,8% н/н. Снизилась стоимость помидоров (-1,0%), молочной продукции (-0,1%), масла сливочного (-0,3%), сахара (-0,7%), макарон и круп (-0,2%), а также свинины (-0,2%). Темпы роста цен на говядину снизились до 0,2%, на огурцы – до 3,9%.