Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Власти Молдавии приняли решение изъять у «Лукойла» топливный терминал

Ведомости

Молдавские власти приняли решение изъять у компании LukOil-Moldova топливный терминал, расположенный в аэропорту Кишинева. Все имущество должно перейти в собственность государства в течение 20 дней, заявил премьер-министр Дорин Мунтяну.

По его словам, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения аннулировал договор 2005 г., на основании которого топливная инфраструктура аэропорта была передана компании. «В течение 20 дней государство станет новым владельцем данной инфраструктуры, что необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива», – подчеркнул глава правительства (цитата по «Sputnik. Молдова»).

Кроме того, Мунтяну поручил провести расследование обстоятельств передачи терминала LukOil-Moldova в 2005 г. Власти намерены установить, насколько законным и обоснованным было заключение соответствующего соглашения.

22 октября Вашингтон ввел новые санкции против России, в том числе против ее энергетического сектора. 27 октября «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании и ее дочерних структур.