Власти Молдавии приняли решение изъять у «Лукойла» топливный терминал
Молдавские власти приняли решение изъять у компании LukOil-Moldova топливный терминал, расположенный в аэропорту Кишинева. Все имущество должно перейти в собственность государства в течение 20 дней, заявил премьер-министр Дорин Мунтяну.
По его словам, Совет по продвижению инвестиционных проектов национального значения аннулировал договор 2005 г., на основании которого топливная инфраструктура аэропорта была передана компании. «В течение 20 дней государство станет новым владельцем данной инфраструктуры, что необходимо для обеспечения бесперебойных поставок авиационного топлива», – подчеркнул глава правительства (цитата по «Sputnik. Молдова»).
Кроме того, Мунтяну поручил провести расследование обстоятельств передачи терминала LukOil-Moldova в 2005 г. Власти намерены установить, насколько законным и обоснованным было заключение соответствующего соглашения.