В Wildberries назвали слухами планы по запуску онлайн-кинотеатра
В объединенной компании Wildberries & Russ (RWB) назвали слухами данные, что маркетплейс может запустить собственный онлайн-кинотеатр в 2026 г.
«Мы не комментируем слухи», – заявил «Ведомостям» представитель RWB.
О запуске онлайн-кинотеатра сообщил РБК со ссылкой на три источника на медиарынке. По их словам, проект должен быть реализован уже в 2026 г.
За контент онлайн-кинотеатра, по данным издания, предположительно будет отвечать продюсер Артур Джанибекян, основатель Comedy Club. Ему принадлежит 49% продюсерского центра Originals Production, остальная часть – Национальной медиа группе (НМГ). У Originals Production в 2026 г. истекает срок действия контракта на эксклюзивное производство сериалов с онлайн-кинотеатром Okko. Источник РБК сообщил, что пролонгация договора не обсуждалась.
РБК пишет, что в пресс-службе НМГ отказались отвечать на вопросы о партнерстве с Okko и возможном сотрудничестве с Wildberries.
15 декабря газета «Известия», ссылаясь на четыре источника, знакомых с планами компании, сообщила, что Wildberries & Russ может запустить собственный сервис такси в России. Компания опровергла слух, сообщив, что пока не планирует запускать сервис такси на территории России, так как сосредоточена на адаптации этого проекта в Белоруссии и Узбекистане.