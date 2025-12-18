В Wildberries назвали слухами планы по запуску онлайн-кинотеатра

15 декабря газета «Известия», ссылаясь на четыре источника, знакомых с планами компании, сообщила, что Wildberries & Russ может запустить собственный сервис такси в России. Компания опровергла слух, сообщив, что пока не планирует запускать сервис такси на территории России, так как сосредоточена на адаптации этого проекта в Белоруссии и Узбекистане.