Axios: Израиль одобрил газовую сделку с Египтом на $35 млрд под давлением США

Нетаньяху заявил, что соглашение было принято после учета интересов безопасности Израиля. Он также отметил его важность для региональной стабильности. По данным Axios, израильский премьер планирует организовать трехстороннюю встречу с ас-Сиси и Трампом в ближайшее время, но в Каире к этой идее пока относятся осторожно.