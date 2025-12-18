Axios: Израиль одобрил газовую сделку с Египтом на $35 млрд под давлением США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил сделку по продаже природного газа Египту на сумму $35 млрд под давлением США, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа на протяжении нескольких недель добивалась согласия израильской стороны, рассматривая соглашение как элемент усилий по восстановлению отношений между Израилем и Египтом после войны в секторе Газа. В Белом доме дали понять Нетаньяху, что содействие в организации встречи с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси возможно лишь при одобрении газового контракта.
Сделка предусматривает поставки израильского газа, которые могут обеспечить до 25% потребностей Египта в электроэнергии. Ключевым партнером проекта выступает американская компания Chevron. Египетская сторона одобрила план еще в июле, но израильское правительство затягивало его реализацию на протяжении нескольких месяцев.
Нетаньяху заявил, что соглашение было принято после учета интересов безопасности Израиля. Он также отметил его важность для региональной стабильности. По данным Axios, израильский премьер планирует организовать трехстороннюю встречу с ас-Сиси и Трампом в ближайшее время, но в Каире к этой идее пока относятся осторожно.
13 октября Трамп во время выступления в израильском кнессете заявил, что конфликт в Газе завершен. Он сказал, что движение «Хамас» согласилось выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.