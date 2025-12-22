Путин: у России и Армении есть планы по сотрудничеству в сфере энергетики
Москва и Ереван строят «хорошие планы» по сотрудничеству в сфере энергетики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Санкт-Петербурге.
«У нас скорректировался товарооборот. <...> В 2024 г. было свыше $11 млрд, то за первые девять месяцев текущего года – $4,5 млрд. Тоже показательно хороший и дает нам основания полагать, что в ближайшем времени мы будет это наращивать», – сказал он.
Путин добавил, что у стран «хорошие планы» по поводу сотрудничества в сфере энергетики, в том числе, атомной.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил «Ведомостям» в июне, что по расчетам правительства России, взаимный российско-армянский товарооборот в 2024 г. не досчитался $2 млрд, с начала этого года – уже $3 млрд, а по его итогам потери могут достичь $6 млрд. По его словам, обсуждения возможного сближения Армении с Евросоюзом (ЕС) «уже имеют колоссальный негативный экономический эффект для отношений с Россией».
16 декабря МИД РФ сообщали, что Москва готова обсудить с Арменией участие в проекте «Маршрут Трампа» (TRIPP, участок Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении).