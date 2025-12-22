Путин: у России и Армении есть планы по сотрудничеству в сфере энергетики

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил «Ведомостям» в июне, что по расчетам правительства России, взаимный российско-армянский товарооборот в 2024 г. не досчитался $2 млрд, с начала этого года – уже $3 млрд, а по его итогам потери могут достичь $6 млрд. По его словам, обсуждения возможного сближения Армении с Евросоюзом (ЕС) «уже имеют колоссальный негативный экономический эффект для отношений с Россией».