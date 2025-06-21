Почему торговля России с Арменией может сократиться на $6 млрд

Почему торговля России с Арменией может сократиться на $6 млрдРоссийский бизнес опасается курса Еревана к ЕС, а пик реэкспорта пройден
По расчетам правительства России, взаимный российско-армянский товарооборот в 2024 г. не досчитался $2 млрд, с начала этого года – уже $3 млрд, а по его итогам потери могут достичь $6 млрд. Об этом в интервью «Ведомостям» заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
По его словам, обсуждение возможного сближения Армении с Евросоюзом (ЕС) «уже имеют колоссальный негативный экономический эффект для отношений с Россией». Об этом, добавил Оверчук, он предупреждал армянских коллег, объясняя, что «российские предприниматели начинают осторожней относиться к ведению бизнеса с Арменией».
«Общее падение по итогам года, очевидно, составит $6 млрд. Для страны с объемом ВВП примерно $26 млрд это очень заметные цифры. И это пока только реакция российского бизнеса на армянскую дискуссию о сближении с ЕС», – сказал Оверчук.
Напряженность и неопределенность отношений может влиять на поведение бизнеса, в сейчас он может стремиться к минимизации рисков и диверсификации, говорит доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Артем Пылин. Это обстоятельство – фактор, хотя и далеко не единственный, влияющий на изменения объема торговли двух стран, добавил он.
Риски европейских надежд
Оверчук напомнил «Ведомостям» официальную позицию Москвы: ЕАЭС и ЕС «несовместимы», и «одновременно находиться в двух союзах не получится». «Брюссель <...> не позволит Еревану иметь нормальные отношения с Россией», – сказал вице-премьер. Сейчас Армения, по его словам, упростила порядок оформления документов оценки соответствия пищевой продукции, ввозимой к нему из-за пределов ЕАЭС: «Из-за этого, казалось бы, незаметного решения <...> России потребуется оценить угрозы для своего рынка», – отметил Оверчук.
Эффект ЕАЭС
Он предположил, что у авторов документа «расчет на то, что ЕАЭС не сможет открыть свой рынок для товаров, которые не соответствуют его требованиям», поэтому России потребуется усиливать контроль на Верхнем Ларсе, «который почувствуют многие добросовестные армянские производители»: «Это вызовет их недовольство Россией и ЕАЭС, – рассказал вице-премьер. – Нас ставят в такие условия, а конечной целью этих усилий, как того хочет ЕС, является полный разрыв между Россией и Арменией».
После войны 2020 г. в Нагорном Карабахе в Армении начались дискуссии о целесообразности членства в объединениях, ориентированных на Россию: в 2024 г. заморожено членство в ОДКБ, усилились контакты с ЕС и входящими в него странами, включая Францию. В марте 2024 г. Европарламент принял резолюцию с предложением рассмотреть статус кандидата в ЕС для Армении. В марте 2025 г. ее парламент принял закон о начале процесса евроинтеграции. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что он требует вынесения на референдум.
Оверчук счел такую постановку вопроса подготовкой выхода из ЕАЭС. Во время визита в Ереван министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мае 2025 г. его армянский коллега Арарат Мирзоян заверил, что Армения не подавала заявку в ЕС и будет сотрудничать с ЕАЭС. В интервью «Ведомостям» Оверчук заметил в контексте закона о ЕС: «У нас принято серьезно относиться к праву».
По его словам, несмотря на обусловленные ориентацией Армении на ЕАЭС и Россию экономические успехи, в стране «есть люди, которые считают, что развитие отношений с ЕС открывает больше перспектив». Это, считает Оверчук, грозит рисками: разрывом авиасообщения с Россией, которое ЕС прекратил с 2022 г., необходимостью «перецепки» фур на границе из-за российско-европейских рестрикций и др.: «Это будет выбор народа Армении, и мы всегда будем к нему с уважением относиться. Нужно будет представлять себе, как это отразится на жизнях обычных людей».
По словам доктора юридических наук Алексея Исполинова, у ЕС с Арменией с 2021 г. действует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), оно не мешает Еревану быть в ЕАЭС. Но договор об ассоциации и статус кандидата в ЕС заставит пересмотреть связи с ЕАЭС: «Ассоциация еще оставляет лазейки, а вот статус кандидата исключит возможность других таможенных союзов».
При высокой зависимости от связей с Россией предпосылок выхода Армении из ЕАЭС пока нет: выгоды членства велики, считает Пылин. Зона свободной торговли Еревана с ЕС несет для России риски, но его интеграция с ЕС вряд ли компенсирует потери от разрыва с ЕАЭС.
Пример соседней Грузии, имеющей с Евросоюзом режим зоны свободной торговли и соглашение об ассоциации с 2016 г., говорит, что это не гарантирует рост поставок товаров на высококонкурентные и строго зарегулированные европейские рынки, говорит эксперт.
В 2024 г., по данным Еврокомиссии (ЕК), Евросоюз был на первом месте по доле внешней торговли Грузии (22%), а Россия – на втором после Турции месте с 10%. Но при этом если стоимость объема ввезенных европейских товаров выросла с 3,6 млрд евро до 4,3 млрд евро, то поставки грузинских товаров на европейский рынок, наоборот, упали с 800 млн евро до 700 млн евро (в 2022 г. составляли 1 млрд евро). Кроме того, на фоне законов об НКО и иноагентах, а также после выборов в грузинский парламент Брюссель прекратил переговоры о евроинтеграции Грузии, с 2022 г. обладающей статусом кандидата в члены ЕС.
Конец эпохи «пика реэкспорта»
В резолюции Европарламента от марта 2024 г. о возможности предоставления Армении статуса кандидата в ЕС упоминается, что Россия сильно влияет на армянскую экономику и Еревану стоит обращать внимание на обход санкций ЕС. Брюссель в 2023 г. разработал механизм поэтапной подготовки к введению вторичных рестрикций против стран, нарушающих санкционные режимы «параллельным импортом» (хотя пока его не применял).
В 2021-2024 гг. армяно-российский товарооборот вырос в 4,8 раза. В 2022-2023 гг. основной прирост обусловил рост экспорта и реэкспорта технологичных товаров в Россию «параллельным импортом», в 2024 г. резко вырос импорт в Армению. Высокие темпы прироста армянского импорта в 2022-2024 гг. дали поставки золота, драгметаллов реэкспортом в ОАЭ и Гонконг, замечает Пылин: «В 2022-2024 гг. Армения была «мостом» для западных технологичных товаров и российского сырья».
Но в январе-апреле 2025 г. статкомитет Армении зафиксировал спад торговли с Россией на $3,7 млрд (-62,5%) из-за спада импорта на 72,7% и при снижении экспорта на 6,8%. Последнее – следствие запуска российских программ импортозамещения и ограничения параллельного импорта, спад закупок Армении обусловлен сокращением операций с российскими драгметаллами, объясняет Пылин.
По его словам, эти тенденции - итог достижения пиковых значений и исчерпания факторов роста: «Схемы параллельного импорта и экспорта нельзя считать устойчивыми с учетом риска вторичных санкций и специфики сырьевых рынков».