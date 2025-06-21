Почему торговля России с Арменией может сократиться на $6 млрд

В 2024 г., по данным Еврокомиссии (ЕК), Евросоюз был на первом месте по доле внешней торговли Грузии (22%), а Россия – на втором после Турции месте с 10%. Но при этом если стоимость объема ввезенных европейских товаров выросла с 3,6 млрд евро до 4,3 млрд евро, то поставки грузинских товаров на европейский рынок, наоборот, упали с 800 млн евро до 700 млн евро (в 2022 г. составляли 1 млрд евро). Кроме того, на фоне законов об НКО и иноагентах, а также после выборов в грузинский парламент Брюссель прекратил переговоры о евроинтеграции Грузии, с 2022 г. обладающей статусом кандидата в члены ЕС.