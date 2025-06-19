Оверчук рассказал, как РФ может заинтересовать США редкоземами Средней Азии
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил в разговоре с «Ведомостями», что товарооборот между Россией и США может значительно увеличиться в случае возобновления полноценных торговых отношений. В прошлом году объем взаимной торговли составил лишь $3,5 млрд – минимальный показатель за последние 30 лет. Оверчук отметил, что при возобновлении сотрудничества рост товарооборота может быть стремительным благодаря «эффекту низкой базы». В качестве примера он привел другие торговые партнерства России:
с Китаем – $244 млрд
с Белоруссией – $51 млрд
с Арменией – свыше $12 млрд
По словам вице-премьера, США, активно развивающие собственное производство, могут быть заинтересованы в доступе к рынку ЕАЭС с его 190 млн потребителей «с неплохой покупательной способностью, живущих в периметре общего таможенного контура». Кроме того, американские компании нуждаются в критически важных минералах и редкоземельных металлах, которыми богаты страны Средней Азии.
«Инвестирование в создание современных высокотехнологичных производств в Северной Америке требует обеспечения гарантированных поставок сырья, что делает критически необходимым существование безопасных цепочек поставок», – пояснил он.
Оверчук подчеркнул, что наиболее экономически выгодный маршрут поставок сырья из Средней Азии в Северную Америку проходит через Россию – от Казахстана к балтийским и баренцевоморским портам.
«Есть и другие сферы, представляющие взаимный интерес, так что потенциал, несомненно, есть», – заключил вице-премьер, отметив наличие и других перспективных направлений для сотрудничества.