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Оверчук рассказал, как РФ может заинтересовать США редкоземами Средней Азии

Ведомости

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил в разговоре с «Ведомостями», что товарооборот между Россией и США может значительно увеличиться в случае возобновления полноценных торговых отношений. В прошлом году объем взаимной торговли составил лишь $3,5 млрд – минимальный показатель за последние 30 лет. Оверчук отметил, что при возобновлении сотрудничества рост товарооборота может быть стремительным благодаря «эффекту низкой базы». В качестве примера он привел другие торговые партнерства России:

  • с Китаем – $244 млрд

  • с Белоруссией – $51 млрд

  • с Арменией – свыше $12 млрд

По словам вице-премьера, США, активно развивающие собственное производство, могут быть заинтересованы в доступе к рынку ЕАЭС с его 190 млн потребителей «с неплохой покупательной способностью, живущих в периметре общего таможенного контура». Кроме того, американские компании нуждаются в критически важных минералах и редкоземельных металлах, которыми богаты страны Средней Азии.

«Инвестирование в создание современных высокотехнологичных производств в Северной Америке требует обеспечения гарантированных поставок сырья, что делает критически необходимым существование безопасных цепочек поставок», – пояснил он.

Оверчук подчеркнул, что наиболее экономически выгодный маршрут поставок сырья из Средней Азии в Северную Америку проходит через Россию – от Казахстана к балтийским и баренцевоморским портам.

«Есть и другие сферы, представляющие взаимный интерес, так что потенциал, несомненно, есть», – заключил вице-премьер, отметив наличие и других перспективных направлений для сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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