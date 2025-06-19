Оверчук рассказал, как РФ может заинтересовать США редкоземами Средней Азии

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил в разговоре с «Ведомостями», что товарооборот между Россией и США может значительно увеличиться в случае возобновления полноценных торговых отношений. В прошлом году объем взаимной торговли составил лишь $3,5 млрд – минимальный показатель за последние 30 лет. Оверчук отметил, что при возобновлении сотрудничества рост товарооборота может быть стремительным благодаря «эффекту низкой базы». В качестве примера он привел другие торговые партнерства России: