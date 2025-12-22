Газета
Правительство продлило «Промомеду» разрешение выпускать аналог «Оземпика»

Правительство России разрешило «Промомеду» выпускать в стране аналоги «Оземпика» до конца 2026 г. Это следует из распоряжения, опубликованного на портале правовых актов.

ООО «Промомед Рус» разрешили без согласия датской компании Novo Nordisk выпуск лекарственных препаратов на основе семаглутида «в целях обеспечения населения Российской Федерации лекарственными препаратами».

Прежнее разрешение действовало до 31 декабря 2025 г.

«Оземпик» – препарат датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови.

В ноябре «Промомед» зарегистрировал первый аналог «Оземпика» в форме таблеток под названием «Семальтара». До этого «Промомед» наладил выпуск в стране аналогов «Оземпика» в инъекционной форме.

