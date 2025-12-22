Правительство продлило «Промомеду» разрешение выпускать аналог «Оземпика»

«Оземпик» – препарат датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови.