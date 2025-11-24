Исследование показало неспособность «Оземпика» замедлить развитие Альцгеймера

Исследование показало неспособность «Оземпика» замедлить развитие АльцгеймераЭто привело к падению акций Novo Nordisk на 15%
Результаты когнитивной оценки у пациентов не выявили замедления прогрессирования заболевания. Ввиду этого Novo Nordisk не будет продлевать исследования.
Агентство указывает, что неудача лишает Novo Nordisk «одной из последних надежд на возрождение в ближайшем будущем». Вместе с тем, в самой компании назвали маловероятной возможность лечения болезни Альцгеймера с помощью препарата.
На фоне публикации результатов акции Novo Nordisk упали на торгах фондовой биржи Копенгагена на 15,3%, следует из данных Investing.com.
«Оземпик» – препарат, разработанный датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Так, он снижает уровень глюкозы в крови.
5 ноября российская биофармацевтическая компания «Промомед» зарегистрировала первый в России аналог препарата «Оземпик» в таблетках под названием «Семальтара».