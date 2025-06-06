«Оземпик» в редких случаях вызывает слепоту
Исследование провели специалисты комитета оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) регулятора. Принятие «Оземпика», содержащего семаглутид, может привести к развитию неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) – заболевание глаз, которое может привести к потере зрения.
Помимо «Оземпика» средство используется в препарате от ожирения Wegovy и препарате для лечения диабета Rybelsus. «PRAC пришел к выводу, что NAION является очень редким побочным эффектом семаглутида (то есть он может возникнуть у одного из 10 000 человек, принимающих семаглутид)», – говорится в материале.
«Оземпик» – торговое название препарата, разработанного датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови.
«Ведомости» со ссылкой на данные «Тендерплана» писали в апреле, что госзакупки препаратов «Оземпик» в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан». В России зарегистрировано более 4,7 млн пациентов, больных сахарным диабетом II типа, ежегодно их число растет на 6%.