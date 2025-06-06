«Оземпик» в редких случаях вызывает слепоту

Помимо «Оземпика» средство используется в препарате от ожирения Wegovy и препарате для лечения диабета Rybelsus. «PRAC пришел к выводу, что NAION является очень редким побочным эффектом семаглутида (то есть он может возникнуть у одного из 10 000 человек, принимающих семаглутид)», – говорится в материале.