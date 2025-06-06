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«Оземпик» в редких случаях вызывает слепоту

Ведомости

Комитет Европейского агентства лекарственных средств (EMA) обнаружил редкий побочный эффект у препарата для лечения диабета «Оземпик» – он может привести к потере зрения. Это следует из информации на сайте агентства.

Исследование провели специалисты комитета оценки рисков в сфере фармаконадзора (PRAC) регулятора. Принятие «Оземпика», содержащего семаглутид, может привести к развитию неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION) – заболевание глаз, которое может привести к потере зрения.

Помимо «Оземпика» средство используется в препарате от ожирения Wegovy и препарате для лечения диабета Rybelsus. «PRAC пришел к выводу, что NAION является очень редким побочным эффектом семаглутида (то есть он может возникнуть у одного из 10 000 человек, принимающих семаглутид)», – говорится в материале.

«Оземпик» – торговое название препарата, разработанного датской фармацевтической компанией Novo Nordisk. Содержащийся в нем семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП-1 быстро распадается, а семаглутид имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови.

«Ведомости» со ссылкой на данные «Тендерплана» писали в апреле, что госзакупки препаратов «Оземпик» в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан». В России зарегистрировано более 4,7 млн пациентов, больных сахарным диабетом II типа, ежегодно их число растет на 6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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