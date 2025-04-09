Госзакупки аналогов оземпика за год выросли на 28% до 2,3 млрд рублей

Госзакупки аналогов оземпика за год выросли на 28% до 2,3 млрд рублейОбъем продаж в госсегменте стал близок к реальной потребности в препарате у больных сахарным диабетом
Госзакупки препаратов на основе действующего вещества семаглутид, более известного под брендом оземпик, в 2024 г. выросли на 28% к предыдущему году до 2,3 млрд руб. Такие данные «Ведомостям» предоставила поисково-аналитическая система по управлению тендерами «Тендерплан».
Компания анализирует закупки более чем с 300 электронными торговыми площадками, проводимые по законам о контрактной системе в сфере закупок № 44 и о закупках товаров юрлицами № 223.
Число размещенных на площадках госзакупок за год незначительно снизилось – менее чем на 2% до 373 в 2024 г., следует из данных системы «Тендерплан». Аналитики компании отдельно изучили внутреннюю документацию к тендерам, где в составе крупных партий семаглутид упоминался наряду с другими препаратами. В 2024 г. таких закупок было 1490 на общую сумму 11,2 млрд руб., годом ранее – 790 закупок на сумму 5,3 млрд руб. Но точную сумму, потраченную именно на лекарства с семаглутидом, в них определить нельзя. Оземпик был разработан датской компанией Novo Nordisk в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета II типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением. Семаглутид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В России зарегистрировано более 4,7 млн пациентов, больных сахарным диабетом II типа, ежегодно их число растет на 6%. Как сообщал замглавы Минздрава РФ Евгений Камкин, в 2023 г. в стране официально насчитывалось почти 2,5 млн человек с ожирением (2% населения страны). При этом он считает, что их может быть гораздо больше – до трети всего населения России.
Возросшую популярность препарата опрошенные «Ведомостями» эксперты связывали в том числе с заявлениями медийных персон, которые говорили, что похудели благодаря ему. Под воздействием семаглутида человек меньше чувствует голод – на вещество реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит.
Осенью 2022 г. Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок оземпика в Россию. На фоне ажиотажного спроса на препарат и появления серого рынка в конце 2023 г. российские фармкомпании «Герофарм» и «Промомед» получили принудительную лицензию на выпуск семаглутида под брендами семавик и квинсента.
За счет появления более доступных по цене дженериков семаглутида вырос и объем закупаемых препаратов в натуральном выражении, пояснил генеральный директор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. По данным DSM Group, в 2024 г. продажи семаглутида по госзакупкам к предыдущему году выросли в натуральном выражении на 68% до 166 500 упаковок, в денежном выражении – более чем на 2% до 785,2 млн руб. (данные в деньгах, полученные «Тендерпланом» и DSM Group, различаются).
Более дешевые дженерики оземпика закупаются с конца 2023 г., напомнил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом, как отмечает Шуляк, аналоги оземпика, приобретаемые через госзакупки, все еще применяются только для лечения сахарного диабета II типа.
Сейчас семаглутид продают уже четыре компании – помимо «Герофарма» и «Промомеда» это «ПСК фарма» (входит в ГК «Рус биофарм») и «Фармасинтез-норд». За счет появления российских аналогов в достаточном объеме врачи могут его выписывать, не оглядываясь на возможный дефицит, сказал Беспалов. «Соответственно, объем [продаж] сейчас близок к реальной потребности», – заключил он.
Впрочем, основной рынок сбыта дженериков оземпика – это розница, говорит эксперт. По данным RNC Pharma, в 2024 г. россияне купили в 10,7 раза больше упаковок лекарств на основе семаглутида к предыдущему году – 1,7 млн шт. Объем продаж в ритейле за 2024 г. при этом вырос почти в 11 раз до 9,9 млрд руб. Относительно 2023 г. натуральный объем продаж в ритейле вырос в 10,7 раза, рублевый – в 5,3 раза.