Госзакупки аналогов оземпика за год выросли на 28% до 2,3 млрд рублей

Число размещенных на площадках госзакупок за год незначительно снизилось – менее чем на 2% до 373 в 2024 г., следует из данных системы «Тендерплан». Аналитики компании отдельно изучили внутреннюю документацию к тендерам, где в составе крупных партий семаглутид упоминался наряду с другими препаратами. В 2024 г. таких закупок было 1490 на общую сумму 11,2 млрд руб., годом ранее – 790 закупок на сумму 5,3 млрд руб. Но точную сумму, потраченную именно на лекарства с семаглутидом, в них определить нельзя. Оземпик был разработан датской компанией Novo Nordisk в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета II типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением. Семаглутид входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.