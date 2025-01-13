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Продажи препаратов для похудения показали падение после пятилетнего роста

Потребители переходят с этих лекарств на дженерики оземпика и саксенды
Анастасия Ковалева
Wirestock / Freepik
Wirestock / Freepik

В январе – ноябре 2024 г. аптеки продали 2,3 млн упаковок средств от ожирения на 7,2 млрд руб. Это следует из статистики аналитической компании DSM Group, с которой ознакомились «Ведомости». Показатель оказался ниже прошлогоднего на 1,2% в денежном и на 8% в натуральном выражении. По данным RNC Pharma, падение в этом сегменте в упаковках в январе – ноябре 2024 г. оказалось более выраженным (-12,9%).

Весь розничный рынок, по данным аналитиков DSM Group, за тот же период вырос год к году на 15,4% в деньгах – до 1,48 трлн руб. и снизился на 1,1% в упаковках – до 4 млрд шт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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