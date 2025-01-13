Продажи препаратов для похудения показали падение после пятилетнего роста

В январе – ноябре 2024 г. аптеки продали 2,3 млн упаковок средств от ожирения на 7,2 млрд руб. Это следует из статистики аналитической компании DSM Group, с которой ознакомились «Ведомости». Показатель оказался ниже прошлогоднего на 1,2% в денежном и на 8% в натуральном выражении. По данным RNC Pharma, падение в этом сегменте в упаковках в январе – ноябре 2024 г. оказалось более выраженным (-12,9%).