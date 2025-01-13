Продажи препаратов для похудения показали падение после пятилетнего роста

Продажи препаратов для похудения показали падение после пятилетнего ростаПотребители переходят с этих лекарств на дженерики оземпика и саксенды
В январе – ноябре 2024 г. аптеки продали 2,3 млн упаковок средств от ожирения на 7,2 млрд руб. Это следует из статистики аналитической компании DSM Group, с которой ознакомились «Ведомости». Показатель оказался ниже прошлогоднего на 1,2% в денежном и на 8% в натуральном выражении. По данным RNC Pharma, падение в этом сегменте в упаковках в январе – ноябре 2024 г. оказалось более выраженным (-12,9%).
Весь розничный рынок, по данным аналитиков DSM Group, за тот же период вырос год к году на 15,4% в деньгах – до 1,48 трлн руб. и снизился на 1,1% в упаковках – до 4 млрд шт.
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