Средний просроченный долг банковских должников достиг 217 300 рублей

При этом текущее значение среднего платежа по розничному банковскому портфелю высокое, отметил директор ПКБ Павел Михмель. Разница в размере среднего платежа между сегментами, по его словам, говорит о высокой платежной дисциплине самозанятых. Это связано с их прямой зависимостью от качества деловой репутации и личного кредитного рейтинга, сообщил генеральный директор «Интел коллект» (ГК Lime Credit Group) Алексей Велижанин.