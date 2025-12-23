Газета
Средний просроченный долг банковских должников достиг 217 300 рублей

Ведомости

Средний платеж от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) достиг трехлетнего максимума, сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику крупных коллекторских компаний ПКБ и ID Collect. По итогам 10 месяцев 2025 г. он составил 6870 руб., увеличившись на 9%.

Средний просроченный долг самозанятых должников банков и МФО за этот период составил около 70 000 руб., а у классических банковских должников – 217 300 руб. Кредиторы до сих пор не научились до конца доверять таким заемщикам, заявил гендиректор ID Collect Александр Васильев. 

При этом текущее значение среднего платежа по розничному банковскому портфелю высокое, отметил директор ПКБ Павел Михмель. Разница в размере среднего платежа между сегментами, по его словам, говорит о высокой платежной дисциплине самозанятых. Это связано с их прямой зависимостью от качества деловой репутации и личного кредитного рейтинга, сообщил генеральный директор «Интел коллект» (ГК Lime Credit Group) Алексей Велижанин. 

Почти половина самозанятых в целом сталкиваются с трудностями при получении кредитов и займов для развития своего дела, показал опрос 1500 самозанятых, проведенный «Лайм-займом», писали «Ведомости» в сентябре. Основные проблемы при получении кредитов или займов связаны со сложностью процедуры подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя. 

