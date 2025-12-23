Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» снизил оценку EBITDA по итогам 2025 года до 2,8 трлн рублей

Ведомости

ПАО «Газпром» оценил показатель EBITDA по результатам 2025 г. в 2,8 трлн руб. Прогноз сделан с учетом рыночной конъюнктуры конца года – укреплением рубля к доллару и снижением цен на энергоресурсы. Об этом сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

В октябре «Газпром» ожидал EBITDA группы за текущий год в размере 2,9 трлн руб. В 2026 г. показатель, по консервативным оценкам, увеличится до 3 трлн руб. Рост показателя обеспечит положительная динамика газового и нефтяного бизнеса.

Садыгов добавил, что бюджет на 2025 г. исполнен без дефицита в полном объеме. На это, в частности, повлияли рост поступлений от продажи газа и работа по контролю операционных затрат. По итогам года «Газпром» снизил выплаты по операционной деятельности головной компании на 179 млрд руб. относительно первоначального плана бюджета.

15 октября Садыгов заявил, что за девять месяцев 2025 г. EBITDA «Газпрома» увеличился на 37% и превысил 2,1 трлн руб. Значительное влияние на такую динамику оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%.

28 ноября «Газпром» представил отчетность по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,18 трлн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 4,5% и составила 7,17 трлн руб.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь