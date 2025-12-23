«Газпром» снизил оценку EBITDA по итогам 2025 года до 2,8 трлн рублей
В октябре «Газпром» ожидал EBITDA группы за текущий год в размере 2,9 трлн руб. В 2026 г. показатель, по консервативным оценкам, увеличится до 3 трлн руб. Рост показателя обеспечит положительная динамика газового и нефтяного бизнеса.
Садыгов добавил, что бюджет на 2025 г. исполнен без дефицита в полном объеме. На это, в частности, повлияли рост поступлений от продажи газа и работа по контролю операционных затрат. По итогам года «Газпром» снизил выплаты по операционной деятельности головной компании на 179 млрд руб. относительно первоначального плана бюджета.
15 октября Садыгов заявил, что за девять месяцев 2025 г. EBITDA «Газпрома» увеличился на 37% и превысил 2,1 трлн руб. Значительное влияние на такую динамику оказали приросты объемов поставок природного газа на внутренний рынок на 2,8%, а в КНР – более 27%.
28 ноября «Газпром» представил отчетность по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 г. Чистая прибыль компании выросла на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 1,18 трлн руб. Выручка за отчетный период снизилась на 4,5% и составила 7,17 трлн руб.