«Газпром» снизил оценку EBITDA по итогам 2025 года до 2,8 трлн рублей

Садыгов добавил, что бюджет на 2025 г. исполнен без дефицита в полном объеме. На это, в частности, повлияли рост поступлений от продажи газа и работа по контролю операционных затрат. По итогам года «Газпром» снизил выплаты по операционной деятельности головной компании на 179 млрд руб. относительно первоначального плана бюджета.