SimpleWine увеличила продажи игристых вин на 30%

По декабрьским данным Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками, за январь – ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в РФ (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 158,5 млн декалитров. В то же время производство винной продукции заметно выросло. Выпуск виноградного вина увеличился на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.