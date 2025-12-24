SimpleWine увеличила продажи игристых вин на 30%
Продажи игристых вин в винотеках SimpleWine по итогам октября – ноября 2025 г. увеличились на 30% относительно такого же периода 2024 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Лидером предновогоднего сезона остается просекко. Оно занимает 52% в структуре продаж (+60%). Лидерами по увеличению продаж в предновогодний период стали шампанское и креманы с приростом 43 и 34%, в то время как просекко прибавило 11%. По доле в общем объеме шампанское находится на четвертом месте по продажам, креманы занимают третье место, а просекко второе, уступая классическим игристым – 38% против 41%.
Доля российских игристых в общем объеме продаж игристых вин достигла 6%. За три недели декабря продажи российского игристого в винотеках группы возросли на 50% год к году и на 164% к первым трем неделям ноября. По всей Simple Group прирост составил 26% к прошлому году и 87% к такому же периоду месяцем ранее.
За 11 месяцев 2025 г. реализация игристого в винотеках группы продемонстрировала рост на 16%. Первенство по росту продаж заняли креманы (+42% год к году). Продажи просекко за указанный период увеличились на 25% и достигли доли в 51%.
По декабрьским данным Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками, за январь – ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в РФ (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 158,5 млн декалитров. В то же время производство винной продукции заметно выросло. Выпуск виноградного вина увеличился на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.