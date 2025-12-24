Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

SimpleWine увеличила продажи игристых вин на 30%

Ведомости

Продажи игристых вин в винотеках SimpleWine по итогам октября – ноября 2025 г. увеличились на 30% относительно такого же периода 2024 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Лидером предновогоднего сезона остается просекко. Оно занимает 52% в структуре продаж (+60%). Лидерами по увеличению продаж в предновогодний период стали шампанское и креманы с приростом 43 и 34%, в то время как просекко прибавило 11%. По доле в общем объеме шампанское находится на четвертом месте по продажам, креманы занимают третье место, а просекко второе, уступая классическим игристым – 38% против 41%.

Доля российских игристых в общем объеме продаж игристых вин достигла 6%. За три недели декабря продажи российского игристого в винотеках группы возросли на 50% год к году и на 164% к первым трем неделям ноября. По всей Simple Group прирост составил 26% к прошлому году и 87% к такому же периоду месяцем ранее.

В Роскачестве назвали лучшие российские игристые вина

Бизнес / Агропром

За 11 месяцев 2025 г. реализация игристого в винотеках группы продемонстрировала рост на 16%. Первенство по росту продаж заняли креманы (+42% год к году). Продажи просекко за указанный период увеличились на 25% и достигли доли в 51%.

По декабрьским данным Федеральной службы по контролю за алкогольными табачным рынками, за январь – ноябрь 2025 г. общий объем производства алкогольной продукции в РФ (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) снизился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. до 158,5 млн декалитров. В то же время производство винной продукции заметно выросло. Выпуск виноградного вина увеличился на 11,6%, а игристых вин – на 8,2%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её