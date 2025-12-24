Оверчук: торговля с Ираном увеличилась на 18% в мае – сентябре 2025 года
Торговля между Россией и Ираном выросла на 18% после вступления в силу соглашения о свободной торговле 15 мая 2025 г. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Мы видим, что после 15 мая торговля скакнула на 18%. Это уже реальная цифра. Примерно с мая по сентябрь», – сказал Оверчук.
1 сентября сообщалось, что оборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Ираном в первом полугодии 2025 г. увеличился на 15%, при этом экспорт российской продукции вырос на 16%. Основу поставок составили зерновые, масложировая и мясная продукция. Так, увеличились объемы экспорта подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Россия, в свою очередь, закупает в Иране орехи, овощи, фрукты и ракообразных.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях саммита ШОС 1 сентября заявил президенту России Владимиру Путину, что лично взял под контроль устранение всех препятствий для развития двустороннего сотрудничества. Лидер РФ отметил, что отношения России и Ирана носят особый и многоплановый характер и включают постоянный диалог по международной повестке.