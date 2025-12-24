Оверчук: торговля с Ираном увеличилась на 18% в мае – сентябре 2025 года

1 сентября сообщалось, что оборот продукции агропромышленного комплекса между Россией и Ираном в первом полугодии 2025 г. увеличился на 15%, при этом экспорт российской продукции вырос на 16%. Основу поставок составили зерновые, масложировая и мясная продукция. Так, увеличились объемы экспорта подсолнечного и рапсового масел, пшеницы и чечевицы. Россия, в свою очередь, закупает в Иране орехи, овощи, фрукты и ракообразных.