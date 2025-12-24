Путин продлил срок продажи доли Exxon в проекте «Сахалин-1» до 2027 года
Срок продажи невостребованной доли Exxon в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» продлен до 1 января 2027 г. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном портале правовых актов.
До этого крайним сроком значилось 1 января 2026 г. В новом документе указано: «Слова «1 января 2026 г.» заменить словами «1 января 2027 г.». Изменения внесены в президентский указ от 7 октября 2022 г.
Изначально предполагалось, что оценка и продажа доли будут проведены в течение нескольких месяцев, однако затем срок несколько раз продлевался – сначала до 2025 г., а затем до 2026 г.
Осенью 2022 г. Россия перевела оператора проекта «Сахалин-1» в российскую юрисдикцию. Вместо Exxon Neftegaz владеть им стало зарегистрированное в Южно-Сахалинске ООО «Сахалин-1». Доли в новой компании автоматически получили только российские участники проекта. Иностранным партнерам был предоставлен срок для подтверждения участия, однако ExxonMobil объявила о выходе из проекта и уходе из России.
3 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко называл решение ExxonMobil ошибкой. По его словам, проект был выгоден как для компании, так и для экономики США в целом. Лимаренко также заявил, что бывший президент США Джо Байден, под давлением которого ExxonMobil покинула проект, нарушил «экономическую логику американского нефтяного бизнеса».