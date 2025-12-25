Росавиация отменила ограничения на ночные полеты в Израиль
Росавиация отменила действие ограничений на выполнение ночных вылетов из России в Израиль. Об этом сообщили в агентстве, передает ТАСС.
Ограничения действовали с 1:00 по 7:00 мск из аэропортов России в аэропорты еврейского государства. Решение было принято после анализа обстановки на Ближнем Востоке.
«Возможность выполнять рейсы в любое время суток позволит российским авиакомпаниям более гибко формировать расписание полетов между Россией и Израилем в интересах пассажиров», – указали в сообщении.
Агентство ограничило ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль на следующий день после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля. После этого израильская армия объявила о начале военной операции в секторе Газа. Масштабные боевые действия завершились в октябре 2025 г., но стороны продолжают обмениваться ударами.
В октябре 2024 г. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Израиль, Иран и Ирак. В сообщении также требовалось дождаться особого распоряжения. Ведомство опубликовало его на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю.
13 июня Росавиация временно запретила российским компаниям осуществлять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана на фоне начала боевых действий между странами. Тогда аналогичный запрет консулся полетов в воздушном пространстве Иордании и Ирака.