Росавиация отменила ограничения на ночные полеты в Израиль

Агентство ограничило ночные вылеты из российских аэропортов в Израиль на следующий день после вооруженного нападения палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля. После этого израильская армия объявила о начале военной операции в секторе Газа. Масштабные боевые действия завершились в октябре 2025 г., но стороны продолжают обмениваться ударами.