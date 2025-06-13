Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Израилем, Иорданией, Ираком и Ираном

После ночных обстрелов Израиля по Ирану авиационные власти обеих стран закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Тогда было известно, что российские авиакомпании, осуществляющие полеты через эти страны, предупреждены и разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока. «Аэрофлот» уже отменил полеты между Москвой и Тегераном с возможностью для пассажиров вернуть билеты. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана.