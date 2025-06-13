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Авиакомпаниям РФ запретили полеты над Израилем, Иорданией, Ираком и Ираном

Ведомости

Росавиация в целях обеспечения безопасности гражданских судов запретила российским компаниям осуществлять рейсы в аэропорты Израиля и Ирана, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Аналогичный запрет касается полетов в воздушном пространстве Иордании и Ирака. По предварительным данным, ограничения будут действовать до 02:59 мск 26 июня .

После ночных обстрелов Израиля по Ирану авиационные власти обеих стран закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов. Тогда было известно, что российские авиакомпании, осуществляющие полеты через эти страны, предупреждены и разрабатывают маршруты в другие государства Ближнего Востока. «Аэрофлот» уже отменил полеты между Москвой и Тегераном с возможностью для пассажиров вернуть билеты. Маршруты полетов в Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, как и в обратном направлении, пройдут через воздушное пространство Пакистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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