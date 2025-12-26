ФАС: маркетплейсы заблокировали 13,3 млн карточек товаров за три года
Маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс» и AliExpress с 2023 по 2025 г. заблокировали по жалобам правообладателей 13,3 млн карточек товаров. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
В указанных карточках товара не были подтверждены данные об оригинальности ассортимента. Эту работу вышло организовать за счет подписанных на площадке службы добросовестных практик по взаимодействию площадок с правообладателями и продавцами для предотвращения продажи контрафактной продукции.
27 февраля Роскачество предупредило, что порядка 90% псевдоорганических продуктов продаются через маркетплейсы. По его данным, в офлайн-магазинах такие же нарушения встречаются намного реже.
Специалисты провели мониторинг 16 торговых сетей и онлайн-площадок, в частности «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon, «ВкусВилла», «Ашана», Metro и «Перекрестка». В итоге обнаружено более 450 продуктов, использующих термины organic или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство из них – импортные продукты с маркировкой на английском языке или с использованием международных символов органической продукции.