ФАС: маркетплейсы заблокировали 13,3 млн карточек товаров за три года

Специалисты провели мониторинг 16 торговых сетей и онлайн-площадок, в частности «Яндекс Маркета», Wildberries, Ozon, «ВкусВилла», «Ашана», Metro и «Перекрестка». В итоге обнаружено более 450 продуктов, использующих термины organic или «органический» без необходимых сертификатов. Подавляющее большинство из них – импортные продукты с маркировкой на английском языке или с использованием международных символов органической продукции.