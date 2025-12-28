Samsung подал заявку на регистрацию четырех товарных знаков в России

Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в РФ два товарных знака – Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) из Южной Кореи: первая – в августе 2024 г., вторая – в апреле 2025 г. Оба знака регистрируются по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему различные виды телевизоров и мониторов. Срок действия прав истекает в августе 2034 г. и апреле 2035 г. соответственно.