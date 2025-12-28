Samsung подал заявку на регистрацию четырех товарных знаков в России
Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в РФ два товарных знака – Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) из Южной Кореи: первая – в августе 2024 г., вторая – в апреле 2025 г. Оба знака регистрируются по классу № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему различные виды телевизоров и мониторов. Срок действия прав истекает в августе 2034 г. и апреле 2035 г. соответственно.
Кроме того, в декабре 2025 г. компания подала еще две заявки на регистрацию товарных знаков – Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Они также относятся к классу № 9 МКТУ, куда входят дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы.
В марте 2022 г. южнокорейская корпорация Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию. В этом же году Samsung Electronics остановила работу своего завода в Калуге. В марте 2025 г. корпорация сделала шаги к возвращению на российский рынок.