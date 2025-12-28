Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Samsung подал заявку на регистрацию четырех товарных знаков в России

Ведомости

Южнокорейская компания Samsung зарегистрировала в РФ два товарных знака – Samsung Neo QLED и MovingStyle. Об этом сообщает ТАСС. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент (Федеральную службу по интеллектуальной собственности) из Южной Кореи: первая – в августе 2024 г., вторая – в апреле 2025 г. Оба знака регистрируются по классу  № 9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему различные виды телевизоров и мониторов. Срок действия прав истекает в августе 2034  г. и апреле 2035  г. соответственно.

Кроме того, в декабре 2025  г. компания подала еще две заявки на регистрацию товарных знаков – Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS. Они также относятся к классу  № 9 МКТУ, куда входят дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы.

В марте 2022 г. южнокорейская корпорация Samsung приостановила поставки своей продукции в Россию. В этом же году Samsung Electronics остановила работу своего завода в Калуге. В марте 2025 г. корпорация сделала шаги к возвращению на российский рынок.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте