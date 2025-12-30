АКРА понизило кредитный рейтинг юрлица «Делимобиля» до уровня BBB+(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») до уровня BBB+(RU), изменило прогноз на негативный и присвоило статус «под наблюдением».
Понижение рейтинга связано со снижением оценок за долговую нагрузку, ликвидность и денежный поток. Финансовые показатели компании находятся под давлением из-за сбоев в работе геолокационных систем, отключения мобильного интернета ограничивают рост ее выручки, высокая ключевая ставка обусловила рост процентных расходов. До середины 2025 г. «Каршеринг Руссия» активно инвестировала в развитие онлайн- и офлайн-инфраструктуры, что отразилось на рентабельности.
Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает риски, которые связаны с отклонением темпов роста финансовых показателей компании от прогнозных в 2026 г. АКРА ожидает, что результаты мер по улучшению ее финансового состояния можно будет полностью оценить после публикации отчетности за первое полугодие 2026 г. или за весь год.
Прогнозируется, что с 2026 г. финансовые показатели «Каршеринг Руссия» могут начать восстанавливаться, но их динамика зависит от длительности и масштабов ограничения доступа к сервисам геолокации и мобильному интернету, ценовой конкуренции на рынке, эффективности мер по оптимизации расходов и монетизации вложений в развитие онлайн- и офлайн-инфраструктуры.
22 августа «Ведомости» писали, что чистый убыток «Каршеринг Руссия» по МФСО за первое полугодие 2025 г. составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли годом ранее. Финансовые расходы выросли на 54% до 3,1 млрд руб. Долговой портфель составил 30,9 млрд руб. по сравнению с 31,4 млрд руб. на конец 2024 г.
В ноябре сообщалось, что «Каршеринг Руссия» по результатам 2025 г. ожидает скорректированный показатель EBITDA в размере 6-6,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA прогнозируется на уровне 4,5-5х.