АКРА понизило кредитный рейтинг юрлица «Делимобиля» до уровня BBB+(RU)

Изменение прогноза по кредитному рейтингу отражает риски, которые связаны с отклонением темпов роста финансовых показателей компании от прогнозных в 2026 г. АКРА ожидает, что результаты мер по улучшению ее финансового состояния можно будет полностью оценить после публикации отчетности за первое полугодие 2026 г. или за весь год.