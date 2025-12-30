Убыток Citigroup из-за продажи бизнеса в России составит около $1,1 млрд
Американский банк Citigroup потеряет порядка $1,1 млрд после уплаты налогов после продажи собственного бизнеса в России структуре «Ренессанс капитала». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы компании, поданные в регулирующие органы.
12 ноября президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором дал согласие структуре «Ренессанс капитала» на приобретение российского Ситибанка, который принадлежал Citigroup.
Летом 2022 г. Citigroup сообщила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа допустила и продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс коснется около 2300 сотрудников из 15 отделений и таких розничных услуг, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.
В апреле 2025 г. клиентам Ситибанка стали поступать выплаты по купонам, дивидендам и погашенным бумагам, которые ранее считались замороженными. Речь идет о деньгах на брокерских счетах. Ценные бумаги остаются заблокированными.