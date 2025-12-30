Убыток Citigroup из-за продажи бизнеса в России составит около $1,1 млрд

Летом 2022 г. Citigroup сообщила о планах прекратить обслуживание розничных и корпоративных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса в России. Группа допустила и продажу кредитных портфелей. Отмечалось, что процесс коснется около 2300 сотрудников из 15 отделений и таких розничных услуг, как потребительские кредиты, кредитные карты, вклады, брокерские и депозитарные услуги для физлиц.