Ситуации вокруг Венесуэлы и Гренландии вызвали рост оборонных компаний в ЕС

Военная операция в Венесуэле, а также обсуждения присоединения Гренландии к США «придали новый импульс» оборонным компаниям на территории Европы, пишет Bloomberg.

Агентство ссылается на значение индекса Bloomberg европейских предприятий в указанной отрасли. Показатель вырос на 10% с начала года и активно увеличивается после того, как президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были вывезены из страны военными США.

Как пишет издание, инвесторы следят за новостями геополитики, так как американский президент Дональд Трамп не исключает применения военной силы для приобретения Гренландии.

7 января госсекретарь США Марко Рубио исключил возможность проведения военной операции США в Гренландии. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. По словам министра, нападение одной страны НАТО на другую не имело бы смысла и противоречило бы интересам Вашингтона.

5 января Трамп говорил, что Вашингтон заинтересовал в Гренландии «с точки зрения национальной безопасности». Он пояснил, что воды вокруг острова «заполнены российскими и китайскими кораблями», и добавил, что Евросоюзу нужно, чтобы остров контролировали США.

