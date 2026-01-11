Газета
Минпромторг обсуждает новый механизм поддержки фармотрасли

Минпромторг работает над новым механизмом поддержки фармотрасли – ведомство может компенсировать компаниям расходы за проведение последней фазы исследований. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«Он [механизм] предусматривает компенсацию расходов, связанных с проведением последней фазы клинических исследований оригинальных лекарственных препаратов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Приоритет будет отдан фармкомпаниям, разработавшим «действительно новую молекулу», добавил министр.

Крупнейшие фармкомпании почти на четверть нарастили выплаты медорганизациям

Бизнес / Торговля и услуги

«Ведомости» со ссылкой на ассоциацию «Лекмедобращение» (объединяет производителей лекарств и медизделий) писали в ноябре 2025 г. о просьбе фармкомпаний не ужесточать требования к глубине локализации синтеза активных фармацевтических субстанций (АФС).

В конце октября Минпромторг разработал и направил отраслевым ассоциациям проект методических рекомендаций по оценке технологических процессов производства лекарств. Документ, как считают эксперты, должен стать базой для определения степени локализации субстанции. Фармкомпании опасаются, что производителям будет невыгодно локализовывать субстанции некоторых групп препаратов, исходя из предложенных министерством требований по этому механизму.

