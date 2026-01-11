Минпромторг обсуждает новый механизм поддержки фармотрасли

В конце октября Минпромторг разработал и направил отраслевым ассоциациям проект методических рекомендаций по оценке технологических процессов производства лекарств. Документ, как считают эксперты, должен стать базой для определения степени локализации субстанции. Фармкомпании опасаются, что производителям будет невыгодно локализовывать субстанции некоторых групп препаратов, исходя из предложенных министерством требований по этому механизму.