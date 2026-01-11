Газета
Главная / Общество /

Росавиация предупредила о новых перебоях в работе аэропортов Москвы

На столицу надвигается очередной снегопад
Ведомости

Московские аэропорты могут столкнуться с очередными перебоями в работе на фоне приближения снегопада. Об этом заявили в Росавиации.

«Снежная зима в столичном регионе продолжается. С 21:00 11 января до 08:00 мск 12 января в Москве ожидается прохождение фронта и увеличение снегопада до ливневого снега», – говорится в сообщении.

В агентстве призвали следить за онлайн-табло московских аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево», а также петербургского «Пулково», аэропорта Сочи, Новосибирска и екатеринбургского аэропорта «Кольцово».

Снегопад в Москве вошел в пятерку самых мощных за 146 лет наблюдений

Общество

Непогода «может внести коррективы» в работу воздушного транспорта, сообщили в ведомстве, допустив отмену рейсов. Пассажиров призвали оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж, поскольку они могут столкнуться с задержкой при его выдаче. 

Утром 10 января «Шереметьево» ограничил прием самолетов с 5:00 мск. Мера вызвана погодными явлениями в Московском регионе.

9 января в Москве прошел сильнейший снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Закрытие аэропорта привело к отмене ряда рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «России». Авиакомпании начали выполнять рейсы в/из «Шереметьево» только к вечеру 10 января.

Читайте также:Прокуратура взяла под контроль устранение последствий снегопада в Москве
