Росавиация предупредила о новых перебоях в работе аэропортов Москвы

Непогода «может внести коррективы» в работу воздушного транспорта, сообщили в ведомстве, допустив отмену рейсов. Пассажиров призвали оценить необходимость сдавать личные вещи в багаж, поскольку они могут столкнуться с задержкой при его выдаче.