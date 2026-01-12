Газета
Главная / Бизнес /

Jimmy Choo зарегистрировала в России свой товарный знак

Ведомости

Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак «Джимми Чу». Как сообщает ТАСС со ссылкой на базу Роспатента, решение о регистрации принято в январе 2026 г.

Заявка была подана еще 25 апреля 2024 г. из Великобритании компанией «Джей. Чу Лимитед». Товарный знак зарегистрирован по шести классам международной классификации товаров и услуг – № 3, 9, 14, 18, 25 и 35. Они охватывают косметику, очки, сумки, ювелирные изделия, одежду и обувь, а также услуги в сфере рекламы и маркетинга.

17 октября сообщалось, что Роспатент зарегистрировал товарный знак испанской компании Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka. Заявка была подана 1 марта 2025 г. из Испании и охватывает четыре класса МКТУ – одежду, рекламные и транспортные услуги, а также научные и технологические услуги.

Осенью прошлого года также появились данные, что швейцарский холдинг Richemont International подал 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. В портфель группы входят бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Roger Dubuis, Baume & Mercier, Panerai и Jaeger – LeCoultre. Согласно данным Роспатента, заявки связаны с этими дочерними компаниями.

