Бензин подорожал на бирже в первый торговый день 2026 года

В декабре 2025 г. стоимость бензина АИ-92 на бирже упала на 11,01% и составила 54 026 руб. за тонну, АИ-95 – на 19,15% до 58 723 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 5,97% до 54 552 руб. за тонну, межсезонный дизель – на 2,55% до 54 388 руб. за тонну, зимний дизель – на 15,96% до 61 655 руб. за тонну.