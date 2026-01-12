Бензин подорожал на бирже в первый торговый день 2026 года
Цена бензина марки АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 1,2% и достигла 54 673 руб. за тонну по итогам первого торгового дня 2026 г.
Бензин марки АИ-95 подорожал за день на 0,48% до 59 003 руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,17% и составила 53 914 руб. за тонну, межсезонного дизеля – на 1,72% до 53 455 руб. за тонну. Цена зимнего дизельного топлива сократилась на 1,09% и достигла 60 985 руб. за тонну.
В декабре 2025 г. стоимость бензина АИ-92 на бирже упала на 11,01% и составила 54 026 руб. за тонну, АИ-95 – на 19,15% до 58 723 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 5,97% до 54 552 руб. за тонну, межсезонный дизель – на 2,55% до 54 388 руб. за тонну, зимний дизель – на 15,96% до 61 655 руб. за тонну.
27 декабря кабмин продлил ограничения на экспорт топлива. Постановления предусматривают продление запрета на вывоз бензина и ряда других нефтепродуктов до 28 февраля 2026 г. Временный запрет на экспорт бензина за пределы РФ будет действовать для всех экспортеров. Также продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Это ограничение не затрагивает производителей нефтепродуктов.