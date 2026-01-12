Торги по продаже активов аэропорта «Домодедово» пройдут 20 января
Торги по продаже активов аэропорта «Домодедово» пройдут 20 января. Соответствующая информация появилась на сайте ГИС «Торги».
Согласно опубликованным данным, на аукцион выставлены 100% долей в уставном капитале ООО «ДМЕ Холдинг», владеющего активами аэропорта «Домодедово», а также рядом связанных с ним компаний. Заявки на участие в торгах принимаются с 13 по 19 января.
Начальная цена лота составляет 132,266 млрд руб., размер задатка – 26,45 млрд руб. (20% от стартовой стоимости). Шаг аукциона установлен на уровне 1%.
Продажа осуществляется в рамках указа президента РФ от 30 сентября 2025 г. «О некоторых особенностях реализации имущества, находящегося в федеральной собственности». Договор купли-продажи с победителем торгов планируется заключить в течение пяти рабочих дней после подведения итогов аукциона.
30 декабря 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что аэропорт «Домодедово», в июне перешедший в собственность государства по решению суда, будет продан на открытом аукционе в начале 2026 г.
17 июня в доход государства было обращено более 30 структур, связанных с «Домодедово». Основанием для этого стало то, что группа компаний аэропорта оказалась под иностранным контролем. Бизнесмен Дмитрий Каменщик и экс-председатель совета директоров Валерий Коган были обозначены как иностранные инвесторы из-за наличия у них дополнительных паспортов.