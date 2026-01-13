Boeing поставил рекордное количество самолетов с 2018 года
Американский авиапроизводитель Boeing восстановил свои позиции в 2025 г., поставив рекордное количество самолетов за семь лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчетность корпорации.
В прошлом году поставки выросли на 72% – Boeing поставил 600 самолетов. Это все еще меньше европейского конкурента Airbus, поставившего 793 самолета в 2025 г., отметило агентство.
Компания поставила 440 самолетов 737 MAX и 88 самолетов модели 787 в прошлом году. В декабре 2025 г. Boeing поставил 63 самолета, что стало самым высоким показателем за месяц с 2023 г. Boeing также получил 1175 новых заказов в прошлом году, превзойдя показатель Airbus в 889 чистых заказов.
Последние годы Boeing сталкивался с кризисом на фоне COVID-19, инцидентов с самолетами и забастовками. В 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В январе лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после вылета заглушки левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. В марте того же года самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд (штат Орегон) без части внешней обшивки фюзеляжа.
В августе 2025 г. работники Boeing устроили забастовку на заводах по производству истребителей в американских штатах Миссури и Иллинойс. Тогда порядка 3200 сотрудников предприятий проголосовали за отклонение предложенного Boeing варианта четырехлетнего трудового соглашения.