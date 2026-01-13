Boeing поставил рекордное количество самолетов с 2018 года

Последние годы Boeing сталкивался с кризисом на фоне COVID-19, инцидентов с самолетами и забастовками. В 2024 г. произошло несколько инцидентов с самолетами компании модели Boeing 737 MAX. В январе лайнер, следовавший в Онтарио, вернулся в Портленд после вылета заглушки левой средней выходной двери, что привело к разгерметизации и быстрой декомпрессии. В марте того же года самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines приземлился в аэропорту Рог Вэлли-Медфорд в городе Медфорд (штат Орегон) без части внешней обшивки фюзеляжа.