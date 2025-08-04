Работники Boeing устроили забастовку на заводах по производству истребителей

В сентябре 2024 г. сотрудники Boeing также проводили забастовки с требованием повысить зарплаты. Это произошло после того, как между IAM и компанией было достигнуто предварительное соглашение, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Работники посчитали, что в предложении Boeing зарплаты и льгот недостаточно для жизни.