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Работники Boeing устроили забастовку на заводах по производству истребителей

Ведомости

Рабочие, которые трудятся на трех заводах по производству истребителей американского производителя самолетов Boeing в штатах Миссури и Иллинойс, начали забастовку. Об этом пишет The New York Times.

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической промышленности (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) сообщила, что порядка 3200 сотрудников предприятий проголосовали за отклонение предложенного Boeing варианта четырехлетнего трудового соглашения. Работники этих заводов, в частности, собирают истребитель Boeing F-15 и учебный самолет Т-7.

«Мы разочарованы тем, что наши сотрудники отклонили предложение, которое предусматривало повышение средней заработной платы на 40% и решало проблему, связанную с альтернативными графиками работы», – заявил вице-президент и главный управляющий Boeing Air Dominance Дэн Джиллиан.

По его словам, компания готова к забастовке. Они разработали план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы продолжать оказывать поддержку клиентам.

В сентябре 2024 г. сотрудники Boeing также проводили забастовки с требованием повысить зарплаты. Это произошло после того, как между IAM и компанией было достигнуто предварительное соглашение, предусматривающее повышение зарплаты на 25% в течение четырехлетнего контракта, что меньше 40%, на котором настаивал профсоюз. Работники посчитали, что в предложении Boeing зарплаты и льгот недостаточно для жизни.

5 ноября того же года условия Boeing поддержали 59% членов ассоциации. Согласно договору, компания повысит заплаты на 38% в течение четырех лет. Сотрудники также согласились на единовременную выплату $12 000. При этом Boeing отказался восстановить пенсионный план компании.

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