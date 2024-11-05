Boeing увеличит зарплаты сотрудникам после забастовки
Условия американского производителя самолетов Boeing Co поддержали 59% членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли. Согласно договору, Boeing повысит заплаты на 38% в течение четырех лет. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ход переговоров.
Кроме повышения заработной платы бастовавшие сотрудники компании согласились и на единовременную выплату $12 000.
При этом Boeing отказался восстановить пенсионный план компании, о чем просили бастующие. План, как отмечает AP, был заморожен почти 10 лет назад.
Сотрудники вернутся на работу с 6 по 12 ноября. Из-за забастовки было приостановлено производство самолетов 737, 777 и 767.