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Boeing увеличит зарплаты сотрудникам после забастовки

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Условия американского производителя самолетов Boeing Co поддержали 59% членов Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли. Согласно договору, Boeing повысит заплаты на 38% в течение четырех лет. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на ход переговоров.

Кроме повышения заработной платы бастовавшие сотрудники компании согласились и на единовременную выплату $12 000.

При этом Boeing отказался восстановить пенсионный план компании, о чем просили бастующие. План, как отмечает AP, был заморожен почти 10 лет назад.

Сотрудники вернутся на работу с 6 по 12 ноября. Из-за забастовки было приостановлено производство самолетов 737, 777 и 767.

Более 30 000 сотрудников бастовали с 13 сентября с требованием повысить зарплату.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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