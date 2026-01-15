Газета
Главная / Бизнес /

Coca-Cola продлила права на товарный знак в виде бутылки до 2035 года

Ведомости

Американская компания The Coca-Cola Company продлила срок действия исключительного права на товарный знак с изображением бутылки до 11 декабря 2035 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу Роспатента.

Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – безалкогольные напитки. Впервые заявка на него поступила в декабре 1975 г. и в июле 1976 г. была зарегистрирована. Компания неоднократно продлевала права на указанный товарный знак.

В ноябре 2025 г. The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Они регистрировались на 10 лет. 25 октября прошлого года американская компания продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, который был зарегистрирован в России в 1946 г. Новый срок действия права установлен до 14 августа 2035 г.

Несмотря на приостановку деятельности The Coca-Cola Company в России в марте 2022 г., напитки бренда все еще продаются в стране и завозятся из-за рубежа.

