Coca-Cola продлила права на товарный знак в виде бутылки до 2035 года

В ноябре 2025 г. The Coca-Cola Company зарегистрировала в РФ товарные знаки «Кока-кола» и «Спрайт». Они регистрировались на 10 лет. 25 октября прошлого года американская компания продлила срок действия исключительного права на товарный знак Coke, который был зарегистрирован в России в 1946 г. Новый срок действия права установлен до 14 августа 2035 г.